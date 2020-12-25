إذا كنت من مستخدمي هواتف «أندرويد»، وظهرت على هاتفك مؤشرات غير معتادة، فعليك الحذر والتأكد من أنه ليس مخترقا أو يتعرض للتجسس، وذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته من عمليات القرصنة الإلكترونية. هذا ما يؤكده خبراء التقنية في تقرير نشره موقع «درويد لايف» الأمريكي (الخميس)، إذ كشفوا 5 علامات تدل على اختراق هاتفك الذكي، ما يستوجب منك حمايته بكلمة مرور قوية لا تشاركها مع أحد، وتثبت تطبيقا موثوقا لمكافحة الفايروسات، علاوة على فحص الهاتف بانتظام، وتغيير كلمات المرور لجميع حساباتك بين الحين والآخر، مع ضرورة تنزيل التطبيقات من مصادر رسمية مثل «قوقل بلاي». أما عن العلامات الدالة على اختراق الهاتف، فتتمثل في ارتفاع درجة حرارته بلا سبب مقنع، واستهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة، ونفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه، وظهور إشعارات من مصادر لا تعرفها، وطول وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه عن الزمن الذي اعتدت عليه.