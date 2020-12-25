كشف كبير مسؤولي الصحة العامة في إفريقيا، أن سلالة رابعة جديدة من فايروس «كورونا» ظهرت في نيجيريا.

وقال جون نكينجاسونغ، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في حديث للصحفيين، (الخميس): «إنها سلالة تختلف عن تلك التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا، ونحتاج إلى المزيد من الوقت للتأكد».

وأضاف: «إنها تنتشر بسرعة قياسية، والعدوى ارتفعت في جميع أنحاء القارة الإفريقية بنسبة 10.9 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية».

وأشار إلى أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا، والمركز الإفريقي للتميز في علم الجينوم للأمراض المعدية، سيقومان بتحليل المزيد من العينات للتحقق منها، وفقاً لـ «يورونيوز».

ولفت نكينجاسونغ إلى أن السلالة الثالثة التي ظهرت في جنوب إفريقيا هي الآن السائدة من فايروس «كورونا»، وأن عدد المصابين المؤكد في البلاد اقترب من مليون إصابة.

وأردف أن السلطات الصحية تعتقد أن هذه السلالة ـ الجنوب إفريقية ـ لن يكون لها تأثير على عمليات التطعيم ضد «كوفيد-19» في إفريقيا.