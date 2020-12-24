أعلن نادي الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، دينامو دريسدن، أنه باع أكثر من 72 ألف تذكرة لمباراته أمام مضيفه دارمشتات، ضمن مسابقة الكأس المحلية، والتي جرت بدون جمهور، بقرار من السلطات المحلية.

وعرض فريق دينامو على المشجعين تذاكر «الأشباح»، وأطلقت عليها هذه التسمية على غرار المباريات المقامة أمام المدرجات الفارغة، التي سميت بـ«مباريات الأشباح».

وبلغ سعر التذكرة الواحدة 5 يورو، وتم تحويل المبلغ بالكامل إلى ميزانية النادي الذي عانى من عواقب جائحة «كورونا»، كما تم تقديم تذكرة مخصصة للجماهير للذكرى، بحسب «RT».

وأفادت الخدمة الصحفية لبطل جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا، بأنه تم بيع 72112 تذكرة لمباراة دينامو أمام دارمشتات، وهو ضعف السعة الإجمالية للملعب في دريسدن، وأن مباراتين فقط جرت سابقا بحضور أكثر من هذا العدد.