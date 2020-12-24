أعلن رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض جون نكينجا سونج، اكتشاف نوع ثالث من فايروس كورونا في نيجيريا.



وأوضح رئيس المركز اليوم أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي جرى اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.



وأضاف أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب أفريقيا أواخر الأسبوع الماضي، كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.