رغم تسبب نجوى كرم في إغلاق أحد شوارع بيروت أثناء تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة «معذور قلبي»، المنتظر صدورها غداً، أكد معلقون أن «شمس الأغنية» أعادت الحياة لبيروت الحزينة بعد الأحداث الأخيرة، ناهيك عن جائحة كورونا. وانتشرت مقاطع من الكليب على مواقع التواصل، ظهر فيها الجمهور يتحلق حول كرم ويرقصون معها «الدبكة» على أنغام الأغنية التي أخرجها وليد ناصيف. ونشرت نجوى على حساباتها (الثلاثاء) «برومو» ترويجيا للأغنية، وعلقت: «كليب معذور قلبي سيبصر النور نهار الجمعة 25 ديسمبر، الساعة 7 بتوقيت بيروت». يأتي ذلك في وقت تستعد فيه كرم لإحياء حفلة غنائية في دبي يوم 15 يناير القادم يشاركها ماجد المهندس.