اعتذرت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن (الأربعاء) بعدما انتشرت صورتها دون كمامة في مكان عام مغلق، ما يخالف قواعد مكافحة تفشي كوفيد-19. والتقطت صورة ستيرجن، زعيمة الحزب الوطني، أثناء حديثها المباشر مع مجموعة من النساء في أدنبرة الأسبوع الماضي، بينما لا تضع كمامة. ونشرت الصورة أمس في النسخة الأسكتلندية من صحيفة «ذا صن». وقالت ستيرجن في بيان: «أتحدث كل يوم عن أهمية الكمامات، لذلك لن أورد أي أعذار. أخطأت وأؤنب نفسي، وأعتذر». ويلزم القانون سكان أسكتلندا بارتداء الكمامات في جميع الأماكن المغلقة، بما فيها المطاعم والكافيهات. اللافت أن ستيرجن تحدثت أمام البرلمان (الثلاثاء) وأعادت التذكير بأهمية وضع الكمامة.