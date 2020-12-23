لم تمنع وعكة ابنتها الصحية معلمة الرياضيات في الابتدائية 21 بمحافظة عنيزة فوزية البريت من أداء واجبها تجاه طالبات الصف الثالث والرابع، إذ استعانت بباقة بيانات خاصة بجهازها المحمول لإكمال المنهج التعليمي المقرر للمادة. وتقول البريت لـ«عكاظ»: «بعدما دخلت ابنتي المستشفى بسبب ارتفاع الحرارة الشديد ودخولها في نوبة تشنجات أسكنتها السرير الأبيض 9 أيام، وجدت أن واجبي إنهاء المقرر للطالبات، لاسيما أن علاج ابنتي سيستغرق وقتاً». وتابعت: «ولإيماني بأن التعليم رسالة، قررت أن أؤدي أمانتي وما تمليه عليّ مسؤوليتي، لاسيما مع توفر التقنية، وبالفعل استكملت المقررات قبل موعد الاختبارات. وللحقيقة ساهم اجتهاد الطالبات كثيراً في تجاوبهن واستيعاب المقرر الدراسي».