لم يمر سوى 48 ساعة على الاقتران العظيم بين المشتري وزحل إلا وأعلن مركز دراسة الأجسام التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» (الأربعاء) رصد 3 كويكبات وصفت بـ«تشكل خطورة»، تقترب من الأرض غدا (الجمعة). أكبرها قطره نحو 200 متر، سيقترب 3 ملايين كيلومتر من كوكبنا، وهو المعروف باسم 501647 (2014 SD224)، إذ اقترب من الأرض في يناير 2020، ويتوقع اقترابه مرة ثالثة في ديسمبر 2021. يذكر أن «ناسا» تصنف كل الأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض لمسافة 0.05 وحدة فلكية (نحو 7.5 مليون كيلومتر) ويزيد قطرها على 460 قدما (نحو 140 مترا)، على أنها «قد تكون خطيرة».