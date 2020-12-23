بعد أسبوع من الآن، تودع ملايين الهواتف «واتساب» ما يستوجب على أصحاب الطرازات القديمة تحديث أجهزتهم حال رغبوا استمرار الاستفادة من خدمات التطبيق. ووفق صحيفة «الصن» البريطانية (الأربعاء)، ابتداء من 2021 سيختفي التطبيق من أي جهاز آيفون لا يعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل، وفيما يخص أصحاب الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد»، فإن أقل نظام تشغيل مطلوب هو 4.0.3 فما فوق. ولتكتشف نظام تشغيل هاتفك الذكي، يتوجب على مستخدمي «آبل» الذهاب إلى Settings، ثم General، ثم «About» لتجد رقم إصدار نظام التشغيل، أما بالنسبة لمستخدمي نظم أندرويد، فسيجدون المعلومة بمجرد الذهاب إلى «Settings» ثم «About Phone».