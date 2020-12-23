ينسق الجهاز العصبي أنشطة الجسم كافة، ولأن الجهاز يتكون من جزءين رئيسيين، هما «المركزي: الدماغ والنخاع الشوكي»، و«المحيطي: كل العناصر العصبية الأخرى بما فيها اللاإرادية»، فهو يتحكم في كل حواس الجسم بلا استثناء، وحين يتعرض لاضطرابات مثل الصدمة أو الالتهابات، والتنكس، وعيوب هيكلية، وأورام، ومشكلات تدفق الدم، والمناعة الذاتية تظهر 5 إشارات تدل على حدوثها. ووفق موقع جامعة «هوبكنز ميديكال» الأمريكية، (الأربعاء)، ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب إذا شعرت بصداع مستمر مفاجئ ومتغير، أو فقدان الإحساس، أو الوخز بالأطراف خصوصا، أو ضعف العضلات أو تصلبها، وفقدان البصر أو ازدواجية الرؤية، وضعف أو فقدان الذاكرة أو التعرض لنوبات التشنجات.