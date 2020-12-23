أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اكتشاف بلاده سلالة جديدة أخرى من فايروس كورونا لدى مريضين في بريطانيا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لها صلة بجنوب أفريقيا.

وقال هانكوك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في داونينغ ستريت، (الأربعاء)، إن الحالتين هما على اتصال بأشخاص قدموا للبلاد من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتم وضع كل من أولئك الذين لديهم «فايروس كورونا المتحور» الجديد ومن خالطهم في الحجر الصحي، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف هانكوك: «هذا الفايروس المتحور الجديد مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال ويبدو أنه قد تحور أكثر من الفايروس المتحور الذي ظهر قبل أيام في بريطانيا».

وأوضح وزير الصحة أن الحكومة «ممتنة بشكل لا يصدق لحكومة جنوب أفريقيا على دقة الأبحاث العلمية لديها، والانفتاح والشفافية التي تصرفت بها، كما فعلنا عندما اكتشفنا فيروسا متحورا جديدا هنا».

وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.

وأثارت السلالة ذعرا عالميا وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت عشرات الدول الرحلات والمجال الجوي أمام الرحلات البريطانية.