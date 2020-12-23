أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أنه في الوقت الذي تزداد فيه تحذيرات الأطباء من تناول الشاي والآثار السلبية الضارة على صحة الإنسان وخصوصا العظام، ثبتت علمياً الآثار الجانبية -وخصوصا الكافيين- على أجهزة الجسم ومنها زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الحموضة ورجفان اليدين واختلاجات في بعض عضلات الجسم بالإضافة إلى هشاشة العظام.

منع إصابة الانسجة

وقال «في المقابل فقد أثبتت بعض الدراسات، أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة البوليفينول ويبيغالوكاتشين-3 ومضادات الأكسدة، التي يعتقد أنها تخفف الالتهاب وتمنع إنتاج الجزيئات التي تؤدي إلى إصابة أنسجة الغضروف والمفاصل بالضرر لدى الأشخاص المصابين بالروماتويد».

انحسار كبير للأعراض

وأشار إلى أن الباحثين اختبروا هذه المادة على الحيوانات المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مدة 10 أيام، وكانت النتيجة انحساراً كبيراً في أعراض المرض، ويعتقد الباحثون أنهم سيتمكنون في المستقبل من ابتكار مستحضر طبي أساسه هذه المادة المستخلصة من الشاي الأخضر لاستخدامه في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

تمعدن الخلايا العظمية

وخلص إلى القول «وجدت إحدى الدراسات أهمية المكونات الكيميائية الموجودة بالشاي الأخضر مثل مادة يبيغالوكاتشين، حيث تبين أنها تزيد من تمعدن الخلايا العظمية التي تقوي العظام وتحمي من هشاشة العظام خصوصا لدى النساء، كما أنها تساعد على التوازن الغذائي بالعظام».