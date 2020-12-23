أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية العثور على السلالة الجديدة من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم اكتشافها في بريطانيا، لدى أشخاص في 5 دول أخرى، هي أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا والدنمارك.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايك ريان أنه على الرغم من أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة أكبر من السلالات المعروفة سابقًا، إلا أن انتقال العدوى ليس بنفس سرعة الإصابة بالحصبة والغدة النكافية والجدري.

وأوضحت كبيرة الباحثين في كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أن السلالة الجديدة التي تم العثور عليها في جنوب أفريقيا تشبه النوع الموجود في بريطانيا، لكن الاثنين غير مرتبطين.

وكان مسؤولو المنظمة الدولية قد ذكروا في وقت سابق أن السلالة الجديدة من فايروس كورونا المستجد تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض.

وقال مايك ريان: «الوضع ليس خارجا عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر»، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن كل 10 أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفايروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وذكرت ماريا فان كيركوف أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفايروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين. وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراضا مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.