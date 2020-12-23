يودي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة شخص كل 33 ثانية في الولايات المتحدة، وذلك بحسب إحصاء رصد عدد ضحايا الفايروس خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفا في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر، بزيادة 6.7% عن الأسبوع الذي سبقه، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات الأمريكية.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة بعدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأمريكية أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية.

ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.