حذرت المديرية العامة للدفاع المدني (الثلاثاء) من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز، وشددت على ضرورة الحرص والتقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها. وأبانت المديرية أن أبرز مخاطر التدفئة تتمثل في استخدام الفحم والحطب في الأماكن المغلقة ما ينجم عنه انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه لفترة وجيزة إلى حدوث الوفاة. واستدركت: «يجب أشعال النار في مواقع مكشوفة، مع تهوية المكان لمنع تشبعه بالغازات السامة». كما دعت «الدفاع المدني» إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات مع اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.