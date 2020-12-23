ابتكر باحثو جامعة تكساس الأمريكية ذراعا آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبتكلفة زهيدة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، (الثلاثاء)، أطلق الباحثون على الابتكار مسمى «اليد الروبوتية»، إذ تقيس النشاط الكهربائي للأنسجة العضلية، ومن ثم تنقلها إلى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة اليد المطلوبة. ويقول رئيس فريق الباحثين ريان سافيدار (27 عاماً): «بمجرد تثبيت الذراع على الطرف المبتور يتمكن مستخدمها من تحريك أصابع اليد الآلية والإمساك بأية أجسام مهما كان حجمها». وأضاف: «هذه الأذرع مخصصة لمن يعانون من بتر أسفل الكوع أو الاضطرابات الخلقية»، مؤكدا أن الفريق يعمل على ابتكارات أخرى تتيح الاستغناء تدريجيا عن الأطراف الاصطناعية التقليدية.