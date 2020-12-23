التقط علماء الفلك في جامعة بنسلفانيا الأمريكية إشارة غريبة تأتي من جهة النجم الأقرب للشمس «بروكسيما سنتوري» الذي يبعد نحو 4.2 سنة ضوئية. ووفق «الغارديان» البريطانية (الثلاثاء) قالت عضو فريق الباحثين صوفيا شيخ: «خلال بحثنا عن علامات الحياة خارج الأرض اكتشفنا إشارة تقودنا إلى توقع رؤية أشياء غريبة في الفضاء بين الحين والآخر، ما يستوجب التفكير في الخطوة التالية، لاسيما أن ترددها البالغ 980 ميغاهرتز يتسق مع حركة الكواكب». يذكر أن عددا من الإشارات التقطت في وقت سابق لم يتعرف علماء الفلك على مصدرها مثل «WOW» التي التقطها مرصد راديو جامعة أوهايو عام 1977، المعروفة باسم Big Ear.