مع قرب نهاية عام 2020، أعلنت المغنية نانسي عجرم (الثلاثاء) عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستفاجئ جمهورها بحفلة تبث «أون لاين» حصريا على قناة mbc4 السعودية (الجمعة) القادمة. وقالت عجرم: «استعدوا يوم 25 ديسمبر». والحفلة المنتظرة هي تسجيل لحفلة أحيتها عجرم عبر تطبيق «تيك توك» في سبتمبر الماضي، وكان مقررا أن تقام في أغسطس لكنها تأجلت بعد انفجار مرفأ بيروت. وتعد الحفلة التي ينظمها التطبيق هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والثانية عالميا، بعد حفلة المغني الكندي «ذا ويكند».في سياق آخر، كشف الممثل المصري بيومي فؤاد في حديث تلفزيوني أن عادل إمام شتمه احتجاجا على قبوله المشاركة في الكثير من الأعمال إما بهدف الربح أو مجاملة الأصدقاء، واعترف أنه لم يعمل بنصيحة إمام لأن طبيعته عشوائية، ولديه مشكلة في إدارة الوقت، وأنه يوافق على المشاركة في العديد من الأعمال بسبب عشقه الشديد للفن. وتابع فؤاد: «لا يوجد في مصر ما يسمى نمبر وان»، في إشارة إلى مواطنه محمد رمضان، واستدرك: «الزعيم شخصية متفردة في عالم السينما». وشدد على أنه لن يأتي للوسط الفني شخص مثل عادل إمام أبدا.من جهتها، أثارت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب جدلاً جديداً بسبب اعتراضها على مسلسل تلفزيوني بعنوان «لؤلؤ»، قالت إنه يتناول سيرتها دون موافقتها، فيما أكدت أنها ستلجأ للقضاء بمجرد بثه. فيما رد مخرج المسلسل محمد سامي (زوج بطلة العمل الممثلة مي عمر) في تصريح لبرنامج «إنسايدر بالعربي» أمس قائلاً: «لن أرد على هذا الكلام، لأن هناك ناساً دائماً تثرثر فقط، وتقول كلاماً خاطئاً، ومن يزعم أن العمل يتناول سيرته عليه إثبات ذلك.. الأمر متروك للجمهور ولا يحتاج للمحكمة». وينتظر أن يعرض المسلسل على «أون إي» بدءاً من 27 ديسمبر الجاري.