على رغم بلوغ درجة الحرارة في مدينة ياكتسوك الروسية 48 درجة تحت الصفر، ما يجعلها أبرد مكان في العالم، تفرض وزارة التعليم والعلوم الروسية على طلاب الابتدائي والمتوسط الحضور في الفصول ما لم تصل درجة الحرارة إلى 52 درجة دون الصفر، فيما تلزم طلاب الثانوية بالحضور في حال لم تصل الحرارة إلى 56 تحت الصفر. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، تعاني ياكتسوك من نقص السياح بسبب الثلوج التي تعطل الحياة، بينما يضطر سكانها للخروج لأعمالهم يومياً مهما كانت ظروف الطقس، لاسيما أن أغلبهم يعمل في مناجم الذهب والفضة والماس والمعادن النفيسة التي تشتهر بها المدينة.