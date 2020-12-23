حذّرت دراسة إيطالية من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات السريعة والجاهزة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية بأنواعها والسكر الأبيض المضاف، واللحوم المعلبة والمصنعة، كونها تزيد خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 58%. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، درس فريق العلماء النظم الغذائية وصحة 22 ألف شخص، وتوصلوا إلى أن هذه الأطعمة تزيد معدلات الوفيات المبكرة بنسبة 26% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وقالت البروفيسور ليسيا إياكوفيللو، من جامعة إنسوبريا بإيطاليا: «وفقا لتحليلاتنا، فإن فائض السكر يرفع مخاطر الوفاة بنسبة 40%، ما يستوجب إدراك أن الأكل الصحي ليس مجرد حساب سعرات حرارية.. أنصح الشباب بالتفكير مرتين قبل تناول هذه الأطعمة».