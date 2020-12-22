أعلنت الشرطة الدولية «الإنتربول» أنها قلقة من قفزة ملحوظة في الهجمات على شحنات لقاحات فايروس كورونا.

وتوقع «الإنتربول» زيادة كبيرة في الجريمة، خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19، مشيرة إلى أنه «مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير، سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات“، في الوقت الذي توقع فيه «عودة الفساد من أجل الحصول على العلاج الثمين بسرعة أكبر».

وحصل اللقاح الأول، الذي طوره المختبر الألماني بايونتيك بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية العملاقة، على موافقة 16 دولة.

وأجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، الإثنين، استخدام لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية العام.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على دفع 15,5 يورو مقابل كل جرعة من لقاح فايزر.