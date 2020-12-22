أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، (الإثنين)، أنه ليس هناك أي دليل يتيح القول إن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي ظهرت خصوصاً في المملكة المتحدة.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحفي أعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح المذكور: «حتى الآن، ليس هناك أي دليل يوحي أن هذا اللقاح يفتقر إلى الفاعلية ضد السلالة الجديدة».

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة «زد دي إف»: «استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التي لا تزال فعالة».