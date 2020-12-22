توقعت منظمة الصحة العالمية، (الإثنين)، الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة شديدة العدوى من فايروس كورونا، بينما أغلقت دول كثيرة حدودها أمام القادمين من بريطانيا خوفا من انتشار الطفرة.

وأوضح مسؤولون، وهم يشيرون إلى تحليل بريطاني، أنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفايروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.

وكشفت ماريا فان كيرخوف، وهي كبيرة المسؤولين الفنيين في منظمة الصحة العالمية، أن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفايروس، وأنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إن الدول تعمل انطلاقا من «مبدأ احترازي» في رد فعلها على السلالة.

وتزايد القلق العالمي بعدما شددت الحكومة البريطانية إجراءات الوقائية، ففرضت حجرا هو الأكثر صرامة منذ مارس الماضي، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه عندما يغير الفايروس طريقة هجومه، فإن المطلوب من السلطات أيضا أن تحدث تغييرا في طريقة الدفاع.