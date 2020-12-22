تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، (الإثنين)، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها، (الإثنين)، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعد تلقيه الحقنة: «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق».

وشكر بايدن العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا، وكذلك العاملين في الخطوط الأولى، معتبرا أنهم «أبطال حقيقيون». كما وجه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع القادم.

وعند تسلمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأمريكي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.