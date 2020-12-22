قبضت قوات الأمن المصرية على المذيعة ببرنامج «خلطة شيري» شيري أنسي، بعد اكتشاف امتلاكها 93 ألف قرص دوائي مجهولة المصدر.

واتهمت قوات الأمن المذيعة بانتحال صفة طبيبة، إذ كشفت التحقيقات والتحريات أن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة وهي عبارة عن أدوية وعقاقير تم تصنيعها في مصانع غير مرخصة، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة للتغذية العلاجية، تراوح سعر الكشف والمتابعة فيها من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.

كما كشفت تحقيقات المباحث بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بقطاع شرق القاهرة أن المتهمة تبلغ من العمر 44 عاما، وقامت بإنشاء عيادة داخل محل إقامتها وكتابة لافتة «عيادة للتغذية العلاجية»، وجهزت جهازي كمبيوتر خاصين بالرمد، و12 جهازا طبيا يتم استخدامها في عمليات التجميل ونحت أجزاء من الجسم، وجميعها مجهولة المصدر ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأشارت التحريات إلى أن المشكو في حقها تعمل مذيعة في إحدى القنوات الفضائية بعد ظهور عدة إعلانات على صفحات السوشيال ميديا، للترويج للمنتجات الخاصة بها، وتم توجيه الاتهامات إليها وهي عرض وبيع أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص ومزاولة مهنة طبيبة دون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.