في مقالب النفايات، وجدت مصممة الأزياء التايوانية وانغ لي-ينغ ضالتها، إذ تلتقط الأسلاك والمسامير المستخدمة لتضيف ذوقا مختلفا للملابس.ووفق «ميرور» البريطانية (الإثنين)، تقول وانغ: «توجد مواد كثيرة تخلصت منها محطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة، وقد استُخدمت لأكثر من 20 أو 30 عاما على الأقل، ومن ثم فإن لونها أو الإحساس الذي تمنحك إياه يختلف عن المادة الجديدة».وحبكت وانغ تصميماتها بهذه النفايات، ما جذب المهتمين بالموضة الغريبة في عروض الأزياء، خصوصا التي نظمتها تايبه في أكتوبر الماضي، إذ بثت عروضاً مباشرة في وقت ألغيت مئات الفعاليات العالمية بسبب كورونا، ما يشير إلى نجاح تايوان في السيطرة على الجائحة.