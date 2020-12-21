بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، انتهت المغنية المصرية غادة رجب (الإثنين) من تصوير أول أغنية لها باللهجة السعودية بعنوان «شمس الوصل»، استعدادا لطرحها عبر موقع يوتيوب بعد غد (الخميس).وتأتي الأغنية ثمرة أول تعاون مع الشاعر بدر شايق والملحن عبدالله عبود.واختفت رجب عن الوسط الغنائي في الفترة الأخيرة، وغابت عن حفلات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، بينما ظهرت أخيرا فاقدة الكثير من وزنها، ونشرت عبر حسابها في «إنستغرام» أنها سجلت أيضا أغنية «كلام كبار» باللهجة المصرية من كلمات زوجها عبدالله حسن، ولحن وتوزيع شريف حمدان، ولم تطرح حتى الآن، إذ فضلت أن تكون عودتها للجمهور بتوقيع خليجي.