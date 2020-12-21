تغيير جذري في طريقة فتح الحواسيب والهواتف الذكية يشهده عام 2021، إذ تنوي شركة «مايكروسوفت» إنهاء عصر كلمات المرور، في خطة طموحة للحفاظ على السرية والخصوصية. ووفق «إندبندنت» البريطانية (الإثنين)، أكدت الشركة أنها ستستغني عن كلمات المرور التي تقف وراء 80% من الهجمات السيبرانية، وتعرض 250 شركة حول العالم لعمليات قرصنة يومياً، لافتة إلى أن 150 مليون مستخدم يعتمدون طرق «بيرومترية» لدخول حساباتهم في العمل.وتتعاون الشركة مع أطراف عدة في مجال الأمن الرقمي لتطوير مزيد من الطرق الذكية للتخلي عن كلمات المرور على غرار «ويندوز هلو» المعتمدة على بصمة الوجه أو الإصبع، لضمان وصول المستخدمين لحساباتهم دون اختراق.