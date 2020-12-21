رغم مرور نحو شهر على رحيله إثر نوبة قلبية، كشف محامي الأسطورة الكروية دييغو مارادونا وصية غير متوقعة للنجم الأرجنتيني.ووفق «ذا صن» البريطانية (الإثنين)، قال المحامي ماتياس مورلا إن مارادونا طلب في وصية وقعها في 13 أكتوبر الماضي، تحنيط جسده، وعرضه على الجمهور في أحد المتاحف.وجاء في مضمون الوصية: «بعد تحليل عميق، أود أن أعبّر عن رغبتي أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية الخاصة بي». وتواصل الشرطة الأرجنتينية تحقيقاتها المكثّفة لكشف الغموض الذي يلف الوفاة، لاسيما أن تقارير عدة تداولت أن الوفاء حدثت نتيجة إهمال الطاقم الطبي.