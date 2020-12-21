بينما يبحث مسؤولو ولاية فلوريدا الأمريكية عن حل للزيادة الهائلة لعدد الأفاعي التي تهدد التوازن البيئي، دخلت الأزمة منعطفاً غريباً وصل إلى عتبة «المطاعم».ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية (الإثنين)، تدرس لجنة من هيئة حماية البيئة البرية والصحة المحلية سلامة تناول لحوم الثعابين، ما يساعد على حماية الحياة البرية في الولاية.بدورهم، رحب أصحاب المطاعم بهذه الوجبة غير المسبوقة، وأكدوا أن الطهاة سيتفننون في تقديم أطباقها بإضافة الصلصات والبهارات لاسيما الشطة، حال التأكد من سلامتها والموافقة على صلاحيتها للبشر.يذكر أن علماء اللجنة يركزون على قياس مستوى الزئبق في لحوم الإفاعي، إذ أخضعوا 6 آلاف ثعبان لتقييم المخاطر.