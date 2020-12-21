هل تعلم أن أغلب المجوهرات والساعات التي يتباهى بها الأثرياء هي بضائع مقلدة عن النسخ الأصلية، وبخسة الأثمان، ويمكن لأي منا اقتناءها، إذ لا يتجاوز سعرها بضع مئات الريالات؟ هذا ما أكده الخبراء وفق موقع «ميرور» البريطاني (الإثنين)، مؤكدين أن الأغنياء الأكثر إقبالا على شراء ما يعرف بالـ«هاي كوبي»، بل إن صناع المجوهرات الثمينة ذات ملايين الدولارات يصنعون تلك النسخ، ويسلمونها للمشتري بجانب الأصلية.وأرجعوا ذلك إلى الخوف من السطو والسرقة، إذ يلجأ الأغنياء وخصوصا السيدات لارتدائها في المناسبات العامة وأثناء السفر، بعدما لوحظ أنهم يلفتون نظر اللصوص، ما أنعش سوق «المقلدات» في الآونة الأخيرة.