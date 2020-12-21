حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من الاستخدام غير الآمن للمبيد الحشري، مؤكدة في منشور على صفحتها في «تويتر» أخيرا، ضرورة شراء العبوة الأصلية محكمة الإغلاق، واختيار المبيد المناسب للآفة المراد مكافحتها، مع ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المبيد، وأنه مسجل لدى الهيئة، لضمان سلامته.كما قدمت 5 نصائح قبل استخدام المبيد، وهي: قراءة البيانات الملصقة على عبوة المبيد واتباع تعليمات الاستخدام، وإبعاده عن متناول الأطفال، واستخدام كمامة للأنف والفم، وتجنب استخدامه في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة، مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية عازلة؛ ما يضمن منع تسرب المبيد إلى اليدين، ومن ثم الانتقال إلى العينين.