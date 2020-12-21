أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلطنة عمان، أنها قررت اليوم (الاثنين) منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح غد (الثلاثاء) 22 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن ذلك يأتي بناءً على ما أعلنت عنه السلطات في عددٍ من الدول من ظهور سلالة جديدة من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووقايةً لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها.

وأضافت الوكالة أنه ستُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات، وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فايروس «كوفيد-19» وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.