أظهرت دراسة حديثة أن تطعيم السيدات الحوامل لا يشكل خطراً على الأجنة، ووفق «نيويورك تايمز» (الأحد)، أكدت كبيرة الباحثين بالمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض في أتلانتا لاكشمي سوكوماران أن الأطفال الرضع يصبحون أقل عرضة للإصابة بفايروسات الإنفلونزا أو السعال الديكي، حين تطعم أمهاتهم أثناء الحمل. وفحص باحثو الدراسات بيانات 413034 رضيعاً ولدوا بين عامي 2004 و2014، دخل منهم 25222 مستشفيات، وتوفي 157 خلال الشهور الـ6 الأولى، فلم يجدوا أي علاقة بين تلك الأحداث وتطعيم أمهاتهم خلال الحمل. وقالت لاكشمي: «تؤكد النتائج المنشورة في دورية طب الأطفال (بيدياتريكس) أن تطعيم الأمهات يحمي الرضع، لاسيما أن أعمارهم لا تسمح بتطعيمهم».