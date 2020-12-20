يطلق «واتساب» ميزة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في نسخة «الويب» المخصصة للحواسيب مطلع 2021. وفق ما أعلنه متحدث باسم شركة فيسبوك مالكة التطبيق (الأحد)، مؤكداً أن المنصة ستسمح لمجموعة مختارة من المستخدمين بالاتصال بالصوت والفيديو، سواء عبر الويب أو من خلال التطبيق على أجهزة الكمبيوتر، إذ ستفتح نافذة منفصلة من حيث يمكنهم قبول أو رفض المكالمة الواردة، كما ستظهر حالة وتفاصيل المكالمات الجارية في نافذة أخرى مماثلة.ويرى خبراء تقنيون أن هذه الخطوة ستضع «واتساب» بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو مثل «زووم»، و«قوقل ميت».يذكر أن المنصة ستطلق خاصية (عربات التسوق)، ما يتيح للمستخدمين شراء احتياجاتهم عبر التطبيق.