بعد حالات الغلق في معظم البلاد الأوروبية، وإصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفايروس كورونا، توجت ملكة جمال فرنسا لعام 2021 بدون جمهور لأول مرة في تاريخ المنافسة.وحصدت «أماندين بوتي» (23 عاماً) اللقب في حفل أقيم (السبت) خلا من أي مظاهر احتفال رغم مصادفته مرور 100 عام على انطلاق المسابقة.وقالت بوتي: «أطمح في تغيير النظرة لملكات الجمال وأنهن أكثر من مجرد وجه جميل».وفي لقطة حضارية تسلمت بوتي التاج من ملكة جمال العام الماضي كليمانس بوتينو، والتي أثار فوزها جدلاً واسعاً في المجتمع الفرنسي.يذكر أن بوتي تحضّر لنيل الماجستير من جامعة كاين في إدارة المنشآت الصحية.