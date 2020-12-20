فوجئت زوجة مصرية أن زوجها، الذي توفي قبل أيام، طلقها ثلاثاً دون علمها قبل 14 عاماً، وعاش معها وأنجبا طفلة عمرها الآن 12 عاماً. ووفق صحف مصرية (الأحد) فتحت الزوجة (44 عاماً) خزانة الزوج الثري بعد موته عن (68 عاماً)، لتعثر على وثيقة تؤكد طلاقها بعد عام من الزواج، ليضيع حلمها في إرث 300 فدان. وحين طالبت بحقها أمام محكمة المنصورة للأحول الشخصية، اعترض أبناؤه من الزوجة الأولى، غير أن الشهود أقروا بأن الزوجين كانا يعيشان معاً طيلة هذه السنوات، فقضت المحكمة بأن الطلاق بكلمة واحدة ليس بائناً، ومن ثم أحالت الدعوى لإثبات حق الزوجة في الإرث.