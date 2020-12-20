أن تأتي الإشادة بعمل فني من فنان محترف بحجم ناصر القصبي فهذا دليل دامغ على تفوقه. هذا ما حدث مع مسلسل «مناورة الملكة» The Queen’s Gambit، إذ عبر القصبي عن إعجابه الشديد بالمسلسل الذي يعرض حاليا على شبكة «نيتفلكس» الأمريكية.وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» (السبت): «الرائع أن المسلسل لا يحوي حكاية تقليدية أو سردا روائيا، بل يركز فقط على لعبة الشطرنج».وفي تغريدة أخرى، أضاف: «المخرج الرائع مؤلف العمل سكوت فرانك حقق المستحيل في جعل هذا الموضوع الصعب دراميا والرفيع محل تشويق بأدواته الفنية الساحرة بدون تكلف».واختتم: «المسلسل كسّر الدنيا، كما نقول بلغتنا عن النجاح الكبير».