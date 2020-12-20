بصرف النظر عن النظام الغذائي السيئ، ربط أطباء كنديون زيادة مخاطر أمراض القلب بـ5 عوامل تؤثر سلبا على الصحة.ووفق صحيفة «تايم ناو نيوز» الأمريكية (الأحد)، أكد باحثو كلية طب ويسترن الكندية أن ساعة واحدة في زحام المرور مع ارتفاع مستوى الضوضاء كفيلة بإصابتك بنوبة قلبية، كما حذروا من العمل بنظام الورديات، ما يؤثر سلبا على إيقاع الساعة البيولوجية فتضر القلب، فيما تعد أمراض الأسنان واللثة أحد الأسباب للإصابة بالتهابات الأوعية الدموية، كما تحفز دهون البطن إنتاج هرمونات ترفع الضغط وتتسبب في إصابة 91% من النساء، علاوة على قلة النوم التي تزيد خطر الإصابة بالضغط والسكري.