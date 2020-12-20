افتقدت مطاعم الفول والبوفيهات توافد الطلاب بعد أداء الاختبارات، مع نهاية كل فصل دراسي.



وغابت جموع الطلاب وخاصة طلاب المرحلة الثانوية اليوم (الأحد)، مع بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، عن الوجود في المطاعم لتناول الإفطار على غير العادة بسبب أداء الاختبارات عن بعد ومن منازلهم.



وكانت فترة الاختبارات من الفترات المخيفة التي تكثف فيها المدارس من برامجهم الإرشادية والتوعوية، لحث أولياء الأمور على سرعة أخذ أبنائهم من المدارس بعد انتهاء الاختبار مباشرة، لئلا تحدث تجمعات للطلاب وما يصاحبها من تفحيط بالسيارات، أو مشاجرات وتعريض حياتهم للخطر.



وساهمت الاختبارات عن بعد في تبديد هذه المخاوف، بسبب التزام الطلاب الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج على الرغم من وجود متسع من الوقت.