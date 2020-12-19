حذرت دراسة أمريكية حديثة من ارتداء الكمامة المستعملة، إذ تقلل الوقاية من التقاط عدوى كورونا بنسبة 75%.ويؤكد باحثو جامعة «ماساتشوستس»، أن الكمامة الجديدة ذات الطبقات الـ3، تصفي 65% من الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والمسؤولة بشكل رئيسي عن نقل عدوى الفايروس المستجد.ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، أوضح الباحثون أن استخدام الكمامة أكثر من مرة يضعف قدرتها على تصفية الرذاذ المتطاير إلى الربع فقط.ويقول أستاذ الهندسة الطبية في الجامعة الدكتور جينشيانغ شي: «لا ينصح باستخدام الكمامة أكثر من مرة، لأنه يساعد القطرات السائلة وجزيئات الفايروس الصغيرة في الوصول للأنف بسهولة، ومن ثم الانتقال للرئتين».