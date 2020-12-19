رغم إعلانه أكثر من مرة عن احترام الخصوصية عبر تشفير الرسائل، إلا أن «واتساب» قادر على اختراق الحسابات وجمع بيانات المستخدمين دون علمهم، خصوصاً مستخدمي «آيفون».هذا ما أكده موقع «إنديا توداي» (السبت)، إذ يتمكن مطورو التطبيق من التعرف على نوع الجهاز أو المعرف والعديد من البيانات والأوقات والمكالمات وأغراضها «صوتية أو مرئية أو محادثات»، والتي يتم تبادلها عبر المنصة. علاوة على المشتريات ومكان وجود المستخدم، ومعلومات الاتصال بما فيها رقم الهاتف، ومحتوى الرسائل، والتشخيصات «تعطل التطبيق ونوع الشبكة»، وجهات الاتصال، وأخطر ما يمكن كشفه من قبل مهندسي التطبيق، المعلومات المالية وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بكل مستخدم.