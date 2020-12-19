بدأ «تويتر» في اختبار ميزة (المساحات) Spaces الخاص بغرف الدردشات الصوتية التي أعلنها أول مرة نوفمبر الماضي.وقالت المنصة (السبت): «سنمنح مجموعة صغيرة من المستخدمين القدرة على إنشاء المساحات»، ولكن من الناحية النظرية يمكن لأي شخص الانضمام لتلك الميزة، ما يتيح إجراء محادثات مباشرة مع الآخرين.وأوضح «تويتر» في وقت سابق، أن الميزة تركز على النساء والأقليات ومن يتعرضون لسوء المعاملة والمضايقة عند محاولة الانخراط في محادثات بصورة منتظمة، والمناقشات القائمة على التعليقات على المنصة.وتعمل الميزة حالياً على التطبيق المحمول، إذ حاول البعض الانضمام إليها من الويب فانتقلوا إلى رسالة الخطأ: «لم يتم العثور على الصفحة»!.