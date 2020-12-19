اختارت حدائق النباتات الملكية في كيو، ب‍العاصمة البريطانية لندن، وصف «أقبح زهرة أوركيد في العالم» لسلالة جديدة اكُتشفت في إحدى غابات مدغشقر من الزهور التي تتسم عادة بالرقة والحيوية.

وتُعد الزهرة واحدة من 156 سلالة نباتات وفطريات منحها العلماء في حدائق كيو، وشركاؤهم من أنحاء العالم، أسماء في 2020، واسمها العلمي «جاستروديا أجنيسلوس».

وقالت كيو، في قائمتها لأهم 10 اكتشافات لهذا العام: «زهرة الأوركيد التي يبلغ قطرها 11 مليمتراً، صغيرة نسبياً، وبنية اللون، وقبيحة نوعاً ما».

وتعتمد الزهرة على الفطريات للتغذية، وليست لها أوراق أو أنسجة أخرى للتمثيل الضوئي.

وعلى الرغم من أنها مصنفة كسلالة مهددة بالانقراض، فإنها تحظى ببعض الحماية نظراً لوجودها في حديقة عامة.