أقامت الملحقية الثقافية في إيرلندا حفلاً لخريجي الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٠ بمبنى الملحقية؛ تحت رعاية الملحق الثقافي وحضور منسوبي الملحقية والخريجين.

وبينت الملحق الثقافي في إيرلندا الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمتها للخريجين، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعم التعليم والتنمية المستدامة، مشيرة إلى جهود وزير التعليم ومنسوبي الوزارة في مساندتهم للملحقية للقيام بمهامها تجاه المبتعثين.

وقالت آل الشيخ «منذُ أن تشرفتُ بتكليفٍ من وزير التعليم للقيام بمهام الملحق الثقافي؛ والطالب هو جل تركيز الملحقية ومحور اهتمامها ومصدر قوتها»، مؤكدة أن هذا العام لم يقم أي حفل للخريجين في جميع الجامعات بسبب جائحة كورونا؛ وهذا ما يجعل البعض يشعر بغياب لذة وفرحة التخرج، لذلك حرصت الملحقية على أن تقيم الحفل؛ من أجل مشاركة الخريجين الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الغالية التي قد لا تتكرر بالعمر إلا مرة واحدة.

وألقت الخريجة نجوانه بنت عبدالمطلب كلمة الخريجين، موضحة أن الملحقية بهذا المناسبة صنعت البهجة والفرحة في عيون الخريجين بعد تعذر قيام الجامعات بحفلات التخرج، موضحة أن الملحقية قدمت بهذا الحفل نموذجاً مشرفاً لدعم المبتعث حتى في أخر أيام البعثة.

يذكر أنه لأول مرة يقام حفل للخريجين في مبنى الملحقية الثقافية منذ عام ٢٠١٥، كما أن الحفل اختصر على الخريجين؛ تطبيقاً للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة «كورونا».