أودت جائحة كوفيد-19 بحياة دوناتو بيلانسيا، أحد أشهر القتلة السفاحين في إيطاليا، وهو اعترف بارتكاب 17 جريمة قتل.



وكان بيلانسيا يقضي ما مجموعه 13 حكماً بالسجن مدى الحياة لسلسلة من جرائم القتل التي ارتكبت بين أكتوبر 1997 وأبريل 1998، معظمها في ليغوريا (شمال إيطاليا).



ولم يتمكن بيلانسيا من شرح جرائمه للأطباء النفسيين، لكنه قال إنه كان يعاني صداعاً نصفياً شديداً قبل كل جريمة.



وقد دانته محكمة في جنوى في أبريل 2000 بارتكاب 13 جريمة قتل، وسجن للمرة الأولى في جنوى ثم نُقل بعد ذلك إلى بادوفا حيث توفي عن عمر يناهز 69 عاماً.