أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الجمعة)، اعتماد لقاح «موديرنا» ضد فايروس كورونا بأغلبية ساحقة، مؤكداً أن التوزيع سيبدأ على الفور.



وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن أوروبا وأجزاء أخرى من العالم ضربها «فايروس الصين»، بحسب تعبيره، ومنها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالتحديد. وأضاف: «اللقاحات في الطريق!!».