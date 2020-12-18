دعا المؤتمر الثالث لصحة الطفل الذي نظمته كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ممثلة بقسم الأطفال واختتم فعالياته أخيراً، إلى توعية الأطفال بمخاطر كثرة استخدام الإلكترونيات وتجاوز عدد ساعات استخدامها.

علاقة الإلكترونيات بالسمنة

وقال لـ«عكاظ» رئيس المؤتمر أستاذ أمراض الأطفال وداء السكري بكلية الطب في جامعة المؤسس البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا إن المؤتمر أطلق تحذيراً حول كثرة جلوس الأطفال أمام التلفزيون والألعاب والأجهزة الإلكترونية، لمدة تفوق الفترة المحددة (ساعتين) وفق توصيات منظمات وجمعيات الأطفال، مبيناً أن هناك تقارير صحية سعودية كشفت تزايد معدل السمنة لدى الأطفال في السنوات القادمة، بعد أن خلصت إلى أن بقاء الطفل باستمرار مع الأجهزة الإلكترونية ولأكثر من ساعتين يومياً يسهم في انخفاض النشاط البدني، وارتفاع قابليته لزيادة الوزن من خلال إقباله المستمر على الأكل وشعوره المتكرر بالجوع.

8 أضرار للإلكترونيات

وكشف البروفيسور الآغا أن هناك ثمانية أضرار تنتج عن كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية من قِبل الأطفال، وهي: العزلة عن المجتمع، السمنة المفرطة، فقدان الشهية التام، التحريض على التدخين وعلى العنف الجسدي واللفظي، انخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي، ازدياد حالات فرط الحركة، قلة التركيز، انخفاض مستويات الدراسة والتحصيل العلمي.

وأكد الآغا ضرورة اختيار الألعاب الإلكترونية والبرامج المفيدة التي تشجع على العمل الأخلاقي والجماعي للأطفال، ناصحاً بعدم السماح بأكثر من ساعة أو ساعتين فقط يومياً لاستعمال الأجهزة الإلكترونية، مع اختيار الألعاب الإلكترونية والبرامج الملائمة لعمر الطفل، وعدم السماح باستعمال الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، ووضع رقم مرور سري على جميع الأجهزة الذكية والقنوات المخصصة للكبار.

مستجدات الأبحاث

وخلص البروفيسور الأغا بقوله إن أعمال المؤتمر تضمنت آخر ما توصل إليه العلم والأبحاث في التشخيص والعلاج، قدمها نخبة من علماء الطب من السعودية وخارجها، كما عقدت عدة ورش عمل تضمنت أساليب التدريس السريري والتعليم الطبي بهدف رفع مستوى الأطباء المتدربين، بجانب مسابقة الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال، إذ تم تكريم أعلى 6 أبحاث، إضافة إلى عمل مؤتمر مصغر للتمريض لما له من أهمية كبرى في رعاية المرضى والتخفيف من معاناة الأطفال.