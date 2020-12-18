أصحاب الأعمار التي تزيد على 40 عاماً أكثر عرضة للإصابة بداء السكري، ناهيك عمن تزيد أوزانهم. ويرى الأطباء أن التشخيص أقصر الطرق لتجنب المضاعفات الخطيرة. ووفق موقع «ميرور» البريطاني، يحذر الأطباء من 5 علامات مبكرة تنذر بالإصابة بالسكري، وهي: الجوع المستمر، لعدم تنظيم كمية الغلوكوز التي تستهلكها الخلايا للحصول على الطاقة، ما يضطر الجسم تلقائيا للبحث عن مصادر وقود إضافية فتشعر بالجوع، ونتيجة زيادة نسبة السكر في الدم ونشاط الكليتين للتخلص منها، تزداد الرغبة في التبول فيزداد عدد مراته. ويشير جفاف الفم إلى فقدان السوائل بسبب ارتفاع معدل التبول، ما يؤدي للجفاف والعطش. وإذا أصبحت رؤيتك ضبابية وتفقد التركيز ورؤية التفاصيل الدقيقة، فذلك يعني ارتفاع السكر أيضا بسبب عجز الخلايا عن امتصاص الغلوكوز من الدم، ما ينتهي بالشعور بالتعب والإرهاق دون جهد، ما يوجب استشارة اختصاصي.