كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق المسجلة في البلاد العام الماضي، مقارنة بالعام 2018.

وقال الجهاز: «إن حالات الطلاق في 2019 وصلت إلى 237.7 ألف حالة، بمعدل حالة كل 2.11 دقيقة، وهو ما يمثل ارتفاعا بمعدل 8 في المئة مقارنة بالأرقام المسجلة سنة 2018».

ووفقا لصحيفة «الأهرام» المصرية، تصدرت القاهرة قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا لحالات الطلاق على مستوى البلاد، حيث رصدت حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة.

وكانت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر العام الماضي، قد كشفت عن أسباب الطلاق المبكر، وجاء في طليعتها تدخل الأهل في الزواج سواء بالإجبار على الزواج أو التدخل بين الزوجين بنسبة 60 في المئة، ويليه أسباب أخرى مثل اختلاف الطباع بين الزوجين أو الخلافات المالية وقضاء أوقات طويلة على الإنترنت، باعتبارها تفتح الباب أما الخيانة الزوجية والانفصال العاطفي بين الزوجين.